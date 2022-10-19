الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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لبيعها مسيّرات إلى روسيا.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران

منذ 37 دقيقة
روسيا تستخدم مسيرات إيرانية في ضرباتها

روسيا تستخدم مسيرات إيرانية في ضرباتها

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قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي سيقر هذا الأسبوع عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية بسبب استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ضربات روسية على أوكرانيا.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن التكتل يخطط لهذه الخطوة.

بعد اتهام موسكو بقصف العاصمة كييف بمسيّرات إيرانية في اليومين الماضيين، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب مبيعات الأسلحة إلى روسيا، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء.

فقد أكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيف بوريل، اليوم، أن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة على طهران بعد جمعه “الأدلة الكافية”. وقالت “العمل جارٍ الآن في المجلس الأوروبي، بعد أن جمعنا الأدلة الكافية من أجل المحاسبة”.

مدربون إيرانيون إلى القرم

كذلك جاءت هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن روسيا قد تتلقى قريباً صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه، وأن طهران أرسلت مدربي طائرات بدون طيار إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

في حين أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده لطائرات دون طيار من طهران.

فيما كشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقت سابق، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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