لتعاونها مع جهات “معادية”.. مكتب خامنئي يوبخ بلدية طهران

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كشف موقع “إيران واير” المعارض، اليوم الخميس، عن رسالة توبيخ صادرة عن مكتب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إلى بلدية العاصمة طهران؛ بسبب اعتمادها على مؤسسات مدنية، وتعاونها مع وسائل إعلام وصفها بـ”المعادية”، وتجاهل المؤسسات الحكومية والشعارات الدينية في مكافحة فيروس كورونا.

وانتقد خطاب وجهه مكتب المرشد الإيراني لبلدية العاصمة طهران تعاون سلطات البلدية مع مؤسسات مدنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، دون تفضيل المؤسسات الحكومية.

وحملت الرسالة توقيع مساعد شؤون التواصل مع المواطنين لمكتب خامنئي، سيد علي مقدم، إلى رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني.

واتهم مسؤول مكتب خامنئي في خطابه المؤسسات المدنية التي تتعاون معها بلدية طهران بأنها مؤسسات معارضة لنظام ومبادئ الجمهورية الإسلامية، قائلًا: “على أي أساس تم التعاون مع هذه المؤسسات؟”.

كما انتقد عدم استعانة بلدية طهران بالشعارات لا سيما المذهبية للمؤسسات الحكومية في إطار مكافحة كورونا، واتهم مسؤولي العاصمة باللجوء إلى وسائل إعلام معادية للنظام الإيراني.

ورأى التقرير أن معارضة خامنئي والدائرة المحيطة به تلقي الضوء من جديد على موقف النظام الإيراني من الجمعيات والمؤسسات المدنية ودورها المجتمعي، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية والحرس الثوري على مقاليد الأمور.

يأتي هذا، في ظل تقارير للمعارضة الإيرانية تتهم أجهزة النظام- في ظل أدائها الضعيف في مكافحة كورونا- بإنكار حقائق التفشي والترويج لحملات زائفة عن الوضع الصحي الراهن.

وتتصدر إيران بعد تركيا دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت حتى يوم الخميس 114 ألفا و533 إصابة، و6854 وفاة.