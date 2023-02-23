لتعزيز التفاهم.. سلطنة عمان والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية

أقامت دولة الفاتيكان وسلطنة عُمان علاقات دبلوماسية (الخميس 23-2-2023) في إطار توسيع العلاقات الرسمية للكرسي الرسولي مع العالم العربي الإسلامي.

وقال الجانبان في بيان مشترك إنهما يرغبان في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادلين وإنه سيتم تسمية سفيري البلدين.

وأصبح الآن للفاتيكان، وهي دولة مدينة ذات سيادة وسط روما، علاقات دبلوماسية مع كل دول شبه الجزيرة العربية باستثناء السعودية.

وقال الفاتيكان في بيان منفصل إن عُمان بها أربع كنائس كاثوليكية فقط و 12 قسا.

وأضاف البيان أن الفاتيكان يأمل في أن تستمر الكنيسة في المساهمة في الرفاهية الاجتماعية للبلاد مع الارتقاء بالعلاقات.

وزار البابا فرنسيس أبوظبي في دولة الإمارات عام 2019 ومملكة البحرين العام الماضي.

وفي كلا الدولتين حضر اجتماعات دينية ترويجا للحوار بين الأديان.