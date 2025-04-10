لتعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية السعودي يلتقي والتز في واشنطن

أعلنت الخارجية السعودية اليوم الخميس 10\4\2025، ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز في واشنطن، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة.

كما أضافت أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك.

إلى ذلك بحث اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أتى ذلك، بعدما التقى وزير الخارجية السعودي في وقت سابق أمس، بنظيره الأميركي ماروكو روبيو، وناقشا حزمة ملفات تضمنت تعزيز التعاون الاقتصادي، والدفاعي المشترك، فضلاً عن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

فيما ثمن روبيو دور الوساطة السعودية بين كييف وموسكو، ووجه شكره إلى المملكة على “جهودها في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وكانت السعودية استضافت الشهر الماضي وقبله في مدينتي الرياض وجدة محادثات أميركية روسية وأوكرانية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.