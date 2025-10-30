لتعزيز قدرات الجيش السوري.. 49 طالباً سورياً يبدأون تدريبهم في الكليات العسكرية التركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 49 طالباً سورياً سيبدؤون تدريبهم غداً في الكليات العسكرية التركية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك قوله اليوم خلال إحاطة إعلامية في العاصمة التركية أنقرة: إن تدريب الطلاب السوريين سيكون في إطار التعاون الوثيق المستمر بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسوريا، ووفقاً لـ”مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات” الموقعة بين الجانبين في 13 آب الماضي.

وأوضح المتحدث أن دفعة الطلاب السوريين تشمل 10 أفراد من القوات البرية، و18 من البحرية، و21 من الجوية، وسيتم تدريبهم بدءاً من يوم غد الجمعة.

يشار إلى أن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة كان قد التقى في 22 من الشهر الجاري مع بعثة الطلاب الضباط الموفدين إلى تركيا والسعودية، حيث أعرب عن شكر وتقدير وزارة الدفاع لجمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية على تعاونِهما البنّاء في استقبال البعثة، وعلى ما تبديه مؤسساتهما العسكرية من حرصٍ على تبادل الخبرات وتطوير القدرات، بما يسهم في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير قدرات الجيش السوري.

وكانت سوريا وتركيا وقعتا اتفاقية التعاون العسكري المشترك في الثالث عشر من آب الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته وهيكليته.

وفيما يخص الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد أق تورك أن تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا وواضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل التام به، أمر ضروري لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وتابع: “تركيا التي كانت من الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مستعدة كما كانت دائماً للمساهمة في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وكذلك في ترسيخ السلام بقطاع غزة”.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر الجاري توصلت “حماس” وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أمريكي، لكن إسرائيل خرقته مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.