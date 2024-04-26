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لتعطيل إمدادات الأسلحة الأمريكية.. روسيا تهاجم خطوط سكك حديدية بأوكرانيا

منذ ساعتين
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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كشف مصدر بالمخابرات الأوكرانية اليوم الجمعة إن روسيا تستهدف خطوط السكك الحديدية في البلاد لتعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى خطوط المواجهة وتعقيد اللوجستيات العسكرية.

ووافقت الولايات المتحدة على تقديم حزمة دعم عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا هذا الأسبوع وذكرت أن أول شحنة من المفترض أن تصل في غضون أيام، وهو ما سيعوض نقصا في قذائف المدفعية عرقل قوات كييف لأشهر.

ومع وضع اللمسات النهائية على حزمة الدعم بعد ستة أشهر من الجدال في الكونجرس، قال وزير الدفاع الروسي يوم الثلاثاء إن موسكو ستزيد الهجمات على المراكز اللوجستية ومواقع التخزين التي تحتوي على أسلحة غربية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية أمس الخميس في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد ومنطقة تشيركاسي في وسطها.

وقال مسؤولون إن هجوما استهدف محطة سكك حديدية في بلدة بالاكليا في خاركيف المتاخمة لروسيا أسفر عن إصابة 13 منهم ثلاثة عمال سكك حديدية.

    المصدر :
  • رويترز

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