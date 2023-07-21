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لتقييد قدرات روسيا العسكرية.. عقوبات أميركية جديدة تطال 120 شخصًا وكيانًا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2023 8:18 صباحًا
عقوبات جديدة على روسيا

عقوبات جديدة على روسيا (رويترز)

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أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بروسيا تستهدف ما يقرب من 120 شخصًا وكيانًا، بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان أمس الخميس، إنّ الإجراءات الجديدة تهدف أيضًا إلى “خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي”.

وذكر والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة في البيان، أنّ العقوبات “خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة المعركة”.

ووصفت السفارة الروسية في واشنطن العقوبات الجديدة بأنها جزء من “الهجمات التي لا نهاية لها” التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، “في سياق الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على بلدنا”.

وجاء في بيان للسفارة أنّ “الإجراءات المدمرة” التي اتخذها البيت الأبيض تدعم سياسة روسيا المتمثلة في تعزيز “قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي” ولا تترك بديلا آخر عن “تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط الاقتصادية العالمية”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ من بين المستهدفين بالعقوبات، مواطن روسي وآخر كوري شمالي على صلة مع يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، لمساعدتهما في إمداد روسيا بالذخيرة. كما تشمل العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين من القطاع الخاص.

وأضافت وزارة الخارجية أن ستة من نواب الوزراء الروس ونائبًا لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي وحاكم منطقة سمولينسك استُهدفوا أيضًا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العديد من الكيانات المستهدفة نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عُثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا. وأضافت أن الكيانات تشمل شركات مقراتها في جمهورية قرغيزستان والإمارات وصربيا.

وأردفت قائلة إنه تم فرض عقوبات أيضًا على خمس مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة “إضعاف” وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

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