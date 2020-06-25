لتكريمهم ضحايا الطائرة الأوكرانية..جامعة إيرانية تعاقب طلبتها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أقدمت جامعة إيرانية على معاقبة عدد من طلبتها لقيامهم بتنظيم تجمع لتكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير الماضي وراح ضحيتها أكثر من 176 راكب .

وقالت جامعة “محقق أردبيلي” في محافظة أردبيل في بيان إنها وبخت وعلقت عضوية طلبة شاركوا في الفعالية، مبررة ذلك بعدم حصولهم على إذن مبسق من الإدارة.

وجاء بيان الجامعة ردا على تقرير صحفي نشره موقع إيراني قال إنه الجامعة عاقبت 20 طالبا نظموا فعالية كرموا فيها ضحايا الطائرة المنكوبة.

وأوضحت الجامعة أنها عاقبت 15 طالبا بالتوبيخ وتعليق العضوية. وفق موقع “فردا” الإخباري.

وكان الحرس الثوري قد أطلق صاروخين على طائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير، ما أدى إلى مقتل 176 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة، عقب لحظات من إقلاعها من مطار طهران.

وتزامن الحادث مع هجمات صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية للرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قضى في ضربة أميركية في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.

وامتنعت إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو أية دولة أخرى محاولة التنصل من المسؤولية، قبل أن يعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الأسبوع أن طهران تعتزم تسليمهما لفرنسا.

وتبادلت أجهزة النظام الإيراني الاتهامات بالمسؤولية عن الكارثة التي ألمت بركاب الطائرة بسبب ما وصفته الحكومة بـ “خطأ بشري”، بعد أن كانت قد حاولت إرجاع السبب لخلل فني في الطائرة.

وبعد الحادثة شهدت البلاد تظاهرات ضد نظام خامنئي، كما انتقد كتاب وفنانون وسياسيون طريقة إدارة الحكومة للأزمة. حيث أقدمت السلطات على تنفيذ حملة اعتقالات طالت العديد من الناشطين.