لتمكينها من تجاوز أزمة كورونا.. مساعدات عاجلة لتونس من دول عدة

بعد تدهور الأوضاع الوبائية في تونس، في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية، سارعت عدة دول الى ارسال مساعدات للبلاد.

ووصلت إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا مقدمة من الإمارات لمواجهة جائحة كورونا، حيث قال السفير الإماراتي لدى تونس، راشد محمد المنصوري، إن “توجيهات القيادة (الإماراتية) الرشيدة بإرسال جرعات لقاحات ضد فيروس كورونا إلى تونس، تأتي في إطار دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية التي تشهدها تونس جراء جائحة كورونا”.

هذا وأعلن السفير الصيني لدى تونس، جانغ جيان غواه، أن الحكومة الصينية قررت منح تونس هبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مكونة من 400 ألف جرعة لقاح، من أجل مساعدتها في مجابهة الوباء في أقرب الآجال، مؤكدا “عزم بلاده على مواصلة تقديم الدعم الى تونس في اطار الإمكانيات المتاحة، والعمل يدا بيد من أجل تجاوز هذه الازمة الصحية”.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، استجابة لطلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن “المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)”.

كما أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، أن السلطات الجزائرية قررت إرسال 250 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفائدة الشعب التونسي اليوم الثلاثاء.