لجنة الأمن القومي في إيران غاضبة.. "تقرير عراقجي لا يراعي توصيات المرشد"!

رفضت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ما اعتبرته تقريراً غير مرضياً، تقدم به كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يتحدث فيه عن سير المفاوضات النووية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، عقب اجتماعه مع عراقجي إن “التقرير الذي قدمه عراقجي غير مرض لأنه لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات المرشد برفع كل العقوبات والتحقق من ذلك”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحفاظ على جزء من العقوبات وتخطط مستقبلا لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي”، مؤكدا أن “مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أمريكية قبل العودة إلى الاتفاق”.

ولفت مشكيني إلى أن “مقاومة الطرف الغربي وبخاصة الأمريكي لعدم تقديم ضمانات لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النزوي مثيرة للشك”.

يذكر أن الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل الماضي في فيينا، قالت إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق.