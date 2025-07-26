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لجنة الانتخابات في الكاميرون ترفض ترشح المنافس الرئيسي للرئيس

منذ 10 دقائق
رئيس الكاميرون بول بيا

رئيس الكاميرون بول بيا

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استبعدت لجنة الانتخابات في الكاميرون موريس كامتو، المنافس الرئيسي للرئيس بول بيا، من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما ينذر باندلاع احتجاجات وفوز آخر محتمل للرئيس الحالي.

وأعلن رئيس اللجنة القرار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إذ تلا قائمة تضم 13 مرشحا معتمدا لم يكن من بينهم كامتو، دون أن يقدم أي مبررات. ولدى غير المدرجين في القائمة يومان للاستئناف على القرار.

ويشغل بيا (92 عاما) منصب الرئيس منذ 43 عاما، وهو أكبر رئيس دولة سنا في العالم. وأعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عزمه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 12 أكتوبر تشرين الأول.

وفي انتخابات عام 2018 التي فاز بها بيا بأغلبية ساحقة، جاء كامتو في المركز الثاني بعد حصده 14 بالمئة من الأصوات وسط اتهامات بالتزوير.

وذكرت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن في بيان أمس الجمعة “من المحتمل اندلاع احتجاجات في وسط ياوندي وبالقرب من مقر لجنة الانتخابات في حالة رفض بعض المرشحين في هذه الانتخابات”.

    المصدر :
  • رويترز

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