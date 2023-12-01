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لجنة التحقيق الروسية: القبض على مواطن يحمل جنسية مزدوجة بتهمة زرع قنابل

منذ ساعتين
روسيا

روسيا

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قالت لجنة التحقيق الروسية الجمعة إنها ألقت القبض على مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإيطالية ويعيش في مدينة ريازان بتهمة زرع قنابل على خطوط السكك الحديدية.

وذكرت اللجنة في بيان على تطبيق تيليغرام أن المحتجز، وهو من مواليد 1988، جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية في فبراير\شباط 2023.

وفي وقت سابق قالت السلطات إن الجيش الأوكراني أسقط 18 من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل في أحدثت هجوم لها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنه جرى تدمير واحد من صاروخين كروز تم إطلاقهما.

ولم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قال مسؤولون إنه انطلق من جنوب غرب روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وكان يستهدف بشكل أساسي شرق وجنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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