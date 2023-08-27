الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة التحقيق الروسية تؤكد وفاة قائد مجموعة فاغنر في تحطم طائرة

منذ ساعة واحدة
تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر

تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة التحقيق الروسية الأحد إن نتائج فحوص جينية أكدت هويات الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء الماضي، وإن من بينهم يفجيني بريجوجن مؤسس وقائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

هذا وصرح محققون روس مساء الجمعة 25\8\2023 بأنه تم العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام “تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان”.

وبعد نحو يوم على مقتل زعيم المجموعة شبه العسكرية فاغنر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 24\8\2023 “تعازيه” لأقارب الضحايا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أستراليا
مقتل 3 من مشاة البحرية الأمريكية إثر حادث تحطم طائرة بأستراليا
انتخابات في زيمبابوي
رئيس زيمبابوي: من يشككون في نتائج الانتخابات يمكنهم اللجوء للمحاكم
علم الهند
بعد الأرز الأبيض.. الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!