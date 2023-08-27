لجنة التحقيق الروسية تؤكد وفاة قائد مجموعة فاغنر في تحطم طائرة

قالت لجنة التحقيق الروسية الأحد إن نتائج فحوص جينية أكدت هويات الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء الماضي، وإن من بينهم يفجيني بريجوجن مؤسس وقائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

هذا وصرح محققون روس مساء الجمعة 25\8\2023 بأنه تم العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام “تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان”.

وبعد نحو يوم على مقتل زعيم المجموعة شبه العسكرية فاغنر، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 24\8\2023 “تعازيه” لأقارب الضحايا.