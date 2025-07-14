لجنة التحقيق بمحاولة اغتيال ترامب: إخفاقات أمنية لا تُغتفر

توصل تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب في تجمع انتخابي قبل عام إلى أن عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته تخللها إخفاقات لا تغتفر، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أشد صرامة.

وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن “ما حدث لا يغتفر، والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع”.

وقعت محاولة الاغتيال في 13 يوليو (تموز) 2024، حيث أطلق مسلح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه.

وقُتل شخص وأصيب آخران، إضافة إلى ترامب قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما.

وأعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ استخدمت لجذب الناخبين صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع.

ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ”سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته”.

جهاز الخدمة السرية لم يستغل معلومات موثوقة

وقال الرئيس الجمهوري للجنة راند بول إن “جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية”.

وتابع “رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص”، مضيفا “كان هناك انهيار أمني على كل المستويات”، لافتا إلى أن ذلك كان “مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة، وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة”.

وأشار بول إلى “وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكيلا يتكرر ذلك”.

“تم ارتكاب أخطاء”

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية.

واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز.

واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملياتية.

في حديثه عن محاولة الاغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب “لقد ارتُكبت أخطاء” لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق.

في مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابنه إريك على قناة “فوكس نيوز” قال الرئيس الأميركي، إن قنّاص الجهاز الحكومي “تمكّن من إردائه (إرداء مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. لو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ”.

“أمر لا ينتسى”

وفي توصيفه للأحداث قال ترامب “إنه أمر لا ينتسى”.

وتابع “لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون”.

وفي ذكرى محاولة الاغتيال، قال ترامب للصحافيين “كان الله يحميني”، مضيفا أنه لا يحب أن يفكر “كثيرا” في هذا الحادث.

وأضاف “إن مهنة الرئاسة خطيرة إلى حد ما، لكنني لا أحب حقا التفكير في الأمر كثيرا”.