لجنة برلمانية سويسرية تؤيد خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار

أيدت لجنة برلمانية سويسرية مساهمة بخمسة مليارات فرنك سويسري (5.5 مليار دولار) في مساعدات لأوكرانيا في إطار حزمة أوسع تهدف إلى تحسين القدرات الدفاعية لسويسرا.

ووافقت اللجنة الأمنية في مجلس الشيوخ، بدعم من مشرعين من أحزاب تنتمي ليسار الوسط ويمين الوسط، على الحزمة لتقديم 10.1 مليار فرنك إضافية للجيش مع أموال مساعدات أوكرانيا.

ووافقت اللجنة في تصويت جرى في وقت متأخر من مساء أمس الخميس على الخطة بتأييد ثمانية أصوات مقابل رفض خمسة إذ عارضتها أحزاب يمينية. وستمر الخطة بعد ذلك بسلسلة من الخطوات البرلمانية قبل أن تصبح قانونا.

وقال البرلمان في بيان إن الحزمة هي مساهمة استثنائية من أجل أمن سويسرا و”السلام في أوروبا” بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وتتعرض سويسرا لضغوط من حلفائها في الغرب لبذل المزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا، حتى في الوقت الذي يضغط فيه قوميون يمينيون في البرلمان كي تظل البلاد متمسكة بموقفها المحايد بالكامل.

وذكر البرلمان أن الجزء الخاص بأوكرانيا في الحزمة يهدف إلى دعم إعادة إعمار وإصلاح البنية التحتية الضرورية للحياة اليومية في أوكرانيا.

وصوتت اللجنة على الخطة قبل أقل من شهرين من موعد مقرر لاستضافة سويسرا لمؤتمر دولي رفيع المستوى يهدف إلى المساعدة في إحلال السلام بأوكرانيا.

(الدولار = 0.9132 فرنك سويسري)