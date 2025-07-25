لجنة بمجلس الشيوخ تدعم مرشح ترامب لمنصب المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة

صوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس بأغلبية ضئيلة لصالح مايكل والتز، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للتصويت على تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه وعددهم 100.

وصوت 12 عضوا لصالح والتس مقابل معارضة 10. وكان قد أقيل من منصب مستشار ترامب للأمن القومي في مايو أيار بعد تورطه في فضيحة تتعلق بمحادثة عبر تطبيق للتراسل بين مسؤولين كبار وصحفي.

وانضمت السناتور جين شاهين، العضو الديمقراطية البارزة في اللجنة، إلى الجمهوريين في دعم والتس بعد تلقيها تعهدات بأن تفرج وزارة الخارجية عن مساعدات لمواجهة الكوارث في هايتي ونيجيريا.

فيما انضم السناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت ضده.

ولم يتضح بعد موعد نظر مجلس الشيوخ بكامل هيئته في الترشيح.

ووالتس عسكري متقاعد ونائب جمهوري سابق من ولاية فلوريدا. وأقيل من منصبه كمستشار للأمن القومي في الأول من مايو أيار بعد أن تورط في فضيحة في مارس آذار الماضي تضمنت محادثة عبر تطبيق سيجنال ناقشت تفاصيل عملية عسكرية أمريكية ودعي إليها عن طريق الخطأ صحفي. ثم رشحه ترامب على الفور لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.