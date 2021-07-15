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لجنة تابعة للصحة العالمية: طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق عدم المساواة في حرية التنقل

15 - يوليو - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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تمسكت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بموقفها المعارض لإلزام المسافرين حول العالم بإبراز شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر.

وقالت اللجنة إن اللقاحات يجب ألا تكون الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي بالنظر إلى محدودية التوزيع الدولي للقاحات وعدم عدالة توزيعها.

وسبق أن أشار الخبراء إلى أن طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق عدم المساواة ويعزز انعدام التوازن في حرية التنقل والسفر.

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن “قومية اللقاحات” قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

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