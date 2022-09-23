لجنة تحقيق مستقلة تخلص إلى ارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا

قال رئيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن أوكرانيا الجمعة، إن اللجنة خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب في البلاد وذلك عقب تحقيقات أجريت في أربع مناطق.

وقال إريك موس لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف “بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة، فقد خلصت إلى أن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا”.

ولم يذكر صراحة من ارتكب الجرائم لكن عمل اللجنة ركز على مناطق أوكرانية كانت القوات الروسية تحتلها في السابق مثل كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي.

وطُلب من روسيا الرد على الاتهامات في اجتماع المجلس، لكن مقعدها تُرك شاغرا، ونفت روسيا مرارا مهاجمة المدنيين عن عمد خلال ما تسميها “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا وقالت في السابق إن اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مجرد حملة تشويه.

وزار محققون من اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 27 مكانا في مارس آذار وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا.

وقال موس إن اللجنة وجدت عددا كبيرا من حالات الإعدام في المناطق التي زارتها وكان من بينها جثث مقيدة الأيدي أو مذبوحة أو مصابة بأعيرة نارية في الرأس.

وأضاف أن المحققين حددوا ضحايا عنف جنسي تتراوح أعمارهم بين أربعة و82 عاما، وقال إن الأطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والحبس بشكل غير قانوني.

ويمكن في بعض الأحيان استخدام تحقيقات أطلقها المجلس أمام المحاكم الوطنية أو الدولية كما حدث في ألمانيا في يناير كانون الثاني في قضية ضابط مخابرات سوري سابق سُجن بسبب التعذيب المدعوم من الدولة.