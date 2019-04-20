لجنة تراجع نظام التحكم الآلي في طراز بوينغ المنكوب

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يبدأ فريق عالمي من الخبراء الأسبوع المقبل في مراجعة كيفية اعتماد نظام التحكم في الطيران من طراز بوينغ 737 ماكس من قبل هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وتقول هيئة الطيران الفيدرالية إن خبراء من تسع سلطات طيران مدنية دولية أكدوا مشاركتهم في مراجعة تقنية وعدت بها الوكالة.

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ويقود كريس هارت رئيس مجلس سلامة النقل الوطني السابق المجموعة، التي سيكون فيها أيضًا خبراء من إدارة الطيران الفيدرالية وناسا. وستنظر المجموعة في النظام الآلي للطائرة بما في ذلك الطريقة التي يتفاعل بها مع الطيارين. ستجتمع المجموعة يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تنهي عملها في غضون 90 يومًا.

وتحطمت طائرة بوينغ النفاثة في جميع أنحاء العالم منذ منتصف مارس/ اذار بعد أن أسفر حادثان عن مقتل 346 شخصًا. ويركز الباحثون على البرامج التي دفعت مقدمة الطائرات إلى أسفل بناءً على قراءات أجهزة استشعار خاطئة.

 

المصدر: ديترويت – أسوشيتد برس

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