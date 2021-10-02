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لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن فلسطين تعرض برنامج عملها

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 8:59 مساءً
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

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قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خريشة، إن لجنة تقصي الحقائق الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، ستعرض في جنيف برنامج عملها في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف خريشة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه وبسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول اللجنة المعنية إلى الأراضي الفلسطينية للتحقيق في جرائمها، فأنها ستلتقي بالضحايا في الأردن، أو في قطاع غزة من خلال دخولها عبر الأراضي المصرية، وستقدم تقريرها في الأول من حزيران/ يونيو العام المقبل.

وأكد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدمت أمس تقريرا شفويا في دورته الثامنة والأربعين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، حول استعدادات مكتبها لعمل لجنة تقصي الحقائق، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية.

وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة، تشير إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري، وأن إسرائيل تسيطر على 93% منها في المناطق المصنفة “ج”.

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