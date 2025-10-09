الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لحضور توقيع اتفاق غزة.. الرئيس المصري يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر

منذ 54 ثانية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رويترز

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتم فوراً من دون الانتظار لتوقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن وقف الحرب في غزة رغبة جماعية إقليمية ودولية.

وأضاف السيسي خلال استقباله مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف و ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الخميس، أنه ملتزم بدعم مسار السلام والعمل على تحقيق التهدئة المستدامة في قطاع غزة.

كما جدّد السيسي تطلعه لاستقبال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في القاهرة، وحضور توقيع اتفاق غزة.

يُشار إلى أن الرئيس السيسي استقبل ويتكوف وكوشنر، حيث أكد خلال اللقاء التزام مصر بدعم مسار السلام.

ترامب يتوجه إلى تل أبيب

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبعوثي ويتكوف وكوشنر، سيصلان الليلة إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى التحضير لزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن الرئيس الأميركي سيزور القدس يوم الأحد على الأرجح.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهو اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ بمصر عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مكتب الرئيس الإسرائيلي: ترامب سيزور القدس يوم الأحد على الأرجح
الكرملين. رويترز
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
وزير خارجية مالطا يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح