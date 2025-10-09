لحضور توقيع اتفاق غزة.. الرئيس المصري يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتم فوراً من دون الانتظار لتوقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن وقف الحرب في غزة رغبة جماعية إقليمية ودولية.

وأضاف السيسي خلال استقباله مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف و ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الخميس، أنه ملتزم بدعم مسار السلام والعمل على تحقيق التهدئة المستدامة في قطاع غزة.

كما جدّد السيسي تطلعه لاستقبال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في القاهرة، وحضور توقيع اتفاق غزة.

يُشار إلى أن الرئيس السيسي استقبل ويتكوف وكوشنر، حيث أكد خلال اللقاء التزام مصر بدعم مسار السلام.

ترامب يتوجه إلى تل أبيب

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبعوثي ويتكوف وكوشنر، سيصلان الليلة إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى التحضير لزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن الرئيس الأميركي سيزور القدس يوم الأحد على الأرجح.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهو اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ بمصر عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.