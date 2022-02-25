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لحظات مؤثرة.. آلاف الأطفال يودّعون أباءهم وهم يغادرون العاصمة الأوكرانية

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 11:42 صباحًا
نساء وأطفال أوكرانيون يهربون من منازلهم

نساء وأطفال أوكرانيون يهربون من منازلهم

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نشرت وسائل الاعلام الغربية صورا للحظات مؤثرة تظهر مئات الامهات والأطفال يودعون أباءهم الذين أجبروا على تركهم فيما يغادر أكثر من ١٠٠ ألف شخص الاراضي الاوكرانية نتيجة الفوضى الناجمة عن الاعتداءات الروسية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للاجئين ان ١٠٠ الف شخص حتى الآن قد أجبروا على الهروب من منازلهم.

وفي هذا الشأن، افادت المتحدثة باسم المنظمة بأن آلاف الأشخاص غادروا منازلهم وأصبحوا مشردين داخل البلد، كما أن الآلاف قد قطعوا الحدود الى بلاد أخرى.

وتظهر الصور المؤثرة الامهات تحملن أطفالهن وتودعن أزواجهن قبل الصعود الى الباصات التي ستقلهم خارج العاصمة كييف أمس الخميس. ويظهر أحد الأباء الذي يدعى “فلاد”وهو يمسك يد ابنه وهو يغادر العاصمة التي قصفها الجيش الروسي مع والدته تاتيانا.



تأتي هذه الصور بينما يقف الاوكرانيون صفوفا لساعات امام الآلات ليسحبوا أموالهم ويحاولوا الهرب الى أماكن أكثر أمانا. وفي الأثناء، تعطلت بعض خدمات النقل العام في المدن التي شهدت قصفا روسيا. كما هرع المواطنون الى البنوك والمحال التجارية والصيدليات ومحطات البنزين بعدما علموا ببدء الغزو الروسي.

وعلى الرغم من نداءات الدولة للسكان بالتزام منازلهم، شوهدت اسراب من السيارات على الطرقات الرئيسية في محاولة لمغادرة العاصمة. كذلك انتشرت صور تظهر عددا من الأشخاص الغارقين في دموعهم فرحا بعدما تمكنوا من الوصول الى حدود بولندا.


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