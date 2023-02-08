الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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لحظات مرعبة.. تركي يوثق ما فعله الزلزال بالمنزل وهو بداخله

منذ 12 دقيقة
من آثار الزلزال المدمر- رويترز

من آثار الزلزال المدمر- رويترز

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لا زالت أخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، تتصدر الواجهة، سواء تلك التي تتعلق بقصص الناجين أو اللحظات التي سبقت الزلزال.

لحظات مرعبة عاشها ووثقها أحد متضرري الزلزال في تركيا عند انهيار مبنى سكني كان متواجداً بداخله، فجر الاثنين.

ويسمع في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي صوت الرجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد.

ثم بثوان معدودة، يسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 11709، الأربعاء، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وفي أحدث إحصائية، عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 9057.

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