لحظات مرعبة.. تركي يوثق ما فعله الزلزال بالمنزل وهو بداخله

لا زالت أخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، تتصدر الواجهة، سواء تلك التي تتعلق بقصص الناجين أو اللحظات التي سبقت الزلزال.

لحظات مرعبة عاشها ووثقها أحد متضرري الزلزال في تركيا عند انهيار مبنى سكني كان متواجداً بداخله، فجر الاثنين.

ويسمع في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي صوت الرجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد.

ثم بثوان معدودة، يسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.

The moment of collapse of a house of Turkish citizen captured on camera…#TurkeyEarthquake #earthquake #Turkey #earthquaketurkey #Syria #syriaearthquake #TurkeyQuake #Syrie pic.twitter.com/iAYDLViaDa

