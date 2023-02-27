لحظات مرعبة.. فيديو لانهيار مبان بعد زلزال ملاطية شرق تركيا

قالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية إن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب شرق تركيا (الاثنين 27-2-2023)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بينما تسبب في انهيار بعض المباني المتضررة.

وكانت منطقة يسليورت في محافظة ملاطية هي مركز الزلزال هو ، التي ضربها زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة.

مواطن فقد حياته. وقال يونس سيزر، رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ، في تصريحات متلفزة، إن نحو 69 أصيبوا.

وكتبت إدارة الكوارث والطوارئ على تويتر أن 29 مبنى تضررت بالفعل جراء زلزال قوي في 6 فبراير قد انهارت.

وأضافت: “تم إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا بسرعة إلى المنطقة ، وبدأت في العمل”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس البلدية محمد سينار قوله إن أب وابنته حوصرا بعد أن دخلا مبنى متضررا للحصول على بعض الأغراض الخاصة بهما.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرجل وهو يُنقل على نقالة في سيارة إسعاف ، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاتصال بابنته داخل المبنى المتضرر.

وسعت السلطات التركية التحقيق الجنائي في الأفراد المسؤولين عن المباني التي دمرها الزلزال المميت الذي خلف الملايين من دون منازل.

وسجلت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) ما يقرب من 10000 هزة ارتدادية بعد زلزال 6 فبراير. يُعتقد أن حوالي 173000 مبنى قد لحقت بها أضرار وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.