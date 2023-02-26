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لحظات من الرعب.. فيديو لانهيار ترابي يدفن عشرات العمال قرب منجم في الصين

منذ ساعة واحدة
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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر لحظات انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين، مما أدى لسقوط عدد من القتلى وعشرات المفقودين والجرحى.

ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن الانهيار الذي وقع الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 5 أشخاص فيما لا يزال 48 شخصاً في عداد المفقودين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الانهيار الذي وقع في منجم تديره شركة شينجينغ لتعدين الفحم خلف كومة من الحطام على مساحة 500 متر تقريبا وارتفاع يقدر بنحو 80 مترا.

وقال عامل في مستشفى لتلفزيون الصين المركزي “كنت قد بدأت للتو العمل في الساعة 1:15 بعد الظهر عندما أدركت أن الصخور تتساقط من الجبل.

“كان الوضع يزداد خطورة، وتم تنظيم عملية إخلاء، لكن بعد فوات الأوان، فقد انهار الجبل”.

يعد الفحم مصدرا رئيسيا للطاقة في الصين، لكن المناجم هناك هي من بين الأكثر خطورة في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التراخي في تطبيق معايير السلامة.

وسعت شركات التعدين الصينية لزيادة إنتاج الفحم خلال العام الماضي بموجب دعوة حكومية لزيادة الإمدادات وتحقيق الاستقرار في الأسعار. ومنغوليا الداخلية هي أكبر منطقة منتجة للفحم في الصين.

 

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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