الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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لحظات من الرعب.. فيديو لانهيار جزء من مبنى على رؤوس المسعفين جنوب تركيا!

منذ ساعتين
لحظة انهيار المبنى على المسعفين

لحظة انهيار المبنى على المسعفين

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في لحظة واحدة تحول المسعفون إلى عالقين، وفي وقت كانوا يمدون يد العون لانتشال الناجين تحت الركام، باتوا بحاجة لمن يرفع عنهم ركام الانهيار.

لحظات الرعب هذه وثقتها كاميرا أحد المسعفين خلال قيام فريق الإنقاذ برفع الأنقاض في مدينة هاتاي التركية التي تعد إحدى أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وكذلك شمال سوريا فجر الاثنين الماضي وأدى لمقتل أكثر من 28 ألفًا وإصابة عشرات الآلاف في البلدين.

وأظهر المقطع الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل في تركيا على نطاق واسع، عددا من المنقذين وهم يحاولون الوصول إلى ناجين في مبنى منهار جزئيا جراء الزلزال قبل أن تنزلق فجأة أجزاء جديدة منه ويدفن أحد المنقذين تحت الحطام.

وظل المنقذ محاصرا تحت الأنقاض، قبل أن يتمكن زملاؤه من إخراجه لاحقا دون إصابات خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ورغم مرور أسبوع على الواقعة تعمل فرق البحث والإنقاذ من جميع أنحاء تركيا على مدار الساعة للعثور على ناجين من الزلزال الذي جعل كثيرا من الأحياء في المدن غير معروفة لسكانها، في ما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكارثة القرن.

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