لدراسة تأهيل خط نفط كركوك بانياس.. وزير الطاقة السوري يعتزم زيارة العراق قريباً

منذ 36 دقيقة
وزير الطاقة السوري محمد البشير

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، أمس الجمعة، أنه يعتزم زيارة العراق قريبا لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس السوري.

وقال البشير في تصريح لقناة “الإخبارية” السورية: “سأزور العراق قريبا لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس”.

وأضاف: “حصلنا على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار”.

وتابع: “ندرس إنشاء مصفاة نفط جديدة كي تصبح سوريا من الدول المصدرة للمشتقات النفطية”.

يشار إلى أنه في أبريل / نيسان الماضي، أرسل العراق وفدا رسميا رفيع المستوى إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك ـ بانياس، وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وتُقدر الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر عام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، بين 300 و600 مليون دولار.

وأُنشئ الخط في خمسينيات القرن الماضي، وبدأ تشغيله فعليا عام 1952 بطول نحو 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

ويمتد الخط من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، على البحر المتوسط.

