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لدعمها في حرب غزة.. ألمانيا تدرس تسليم قذائف مدفعيّة لإسرائيل

منذ 14 دقيقة
ألمانيا وإسرائيل

ألمانيا وإسرائيل

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ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتالها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، في قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأنّ الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.

وتلقت برلين في نوفمبر/ تشرين الثاني، طلبًا لإمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بنحو عشرة آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120 ملليمترًا.

وذكر التقرير أنه بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، تدرس السلطات خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولًا من أجل سرعة الاستجابة للطلب.

ولم يكن متحدث باسم الحكومة الألمانية متاحًا من أجل التعليق خارج ساعات العمل الاعتيادية.

    المصدر :
  • رويترز

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