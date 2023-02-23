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لدعم الأمن الغذائي.. مساعدات بريطانية لـ 40 ألف يمني شهريا

منذ 4 دقائق
بريطانيا - اليمن

بريطانيا - اليمن

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أعلنت الحكومة البريطانية (الخميس 23-2-2023) عن تقديم حزمة دعم جديد للأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع في ظل فجوات حادة في التمويل وتداعيات التضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

وقال وزير شؤون التنمية البريطاني آندرو ميتشل إن بلاده ستدعم بشكل مباشر ما يصل إلى 40 ألف يمني شهريا للتخفيف من الجوع والفقر.

ووقع ميتشل خلال زيارة للأردن اتفاقية إطلاق تحالف برايتلي، وهو شراكة بين الحكومة البريطانية والمنظمات غير الحكومية لتقديم برنامج الأمن الغذائي الرائد للمملكة المتحدة في اليمن.

وسيعمل التحالف مع تلك المنظمات لتقديم تحويلات نقدية لما يصل إلى 40 ألف يمني شهريا.

    المصدر :
  • رويترز

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