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لدعم تركيا وسوريا.. محمد بن زايد يوجه ببدء عملية "الفارس الشهم2"

منذ 23 دقيقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية “الفارس الشهم2” لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.

وأقلعت الاثنين، أول طائرة مساعدات إماراتية من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

وأعلنت الإمارات، بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريقي إنقاذ وإمدادات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يأتي ذلك في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات مع البلدين وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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