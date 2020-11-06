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لدعوته لقطع الرؤوس.. تويتر ينزل عقابه بمستشار ترامب السابق “بانون”

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 8:40 مساءً
مستشار ترامب السابق ستيف بانون

مستشار ترامب السابق ستيف بانون

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أعلن تويتر الجمعة انه الغى حسابا لمستشار ترامب السابق ستيف بانون لدعوته الى اعدام مسؤولين فدراليين خلال التبادلات التي شهدها الموقع هذا الاسبوع مع الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال بيان لمنصة التواصل الاجتماعي إن حساب “وور رووم بانداميك” قد “تم تعليقه بشكل دائم لانتهاكه قوانين تويتر، خاصة سياستنا تجاه تمجيد العنف”.

وقبل حظر الحساب كان بانون قد نشر تغريدة دعا فيها لقطع رأس كل من مسؤول مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي ومدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية انطوني فاوتشي.

وقال بانون في تغريدته انه سيضع رؤوس السؤولين المقطوعة “على الحراب”، في إشارة الى ما كان يحدث خلال حقبة تيودور في انكلترا.

كما أزيل فيديو يحمل نفس رسالة “التحذير الى المسؤولين الفدراليين” من موقع يوتيوب الذي تملكه غوغل.

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