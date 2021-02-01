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لدوره في اتفاقيات السلام.. ترشيح كوشنر لجائزة نوبل للسلام

1 - فبراير - 2021
جاريد كوشنر ودونالد ترامب

جاريد كوشنر ودونالد ترامب

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رشح المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون ، جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام، الأحد، لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي في الشرق الأوسط خلال 25 عاما.

ووقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض، الثلاثاء، معاهدة سلام تاريخية، ارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهم في عدة مجالات.

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