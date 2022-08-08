لشحن الحبوب.. اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إجراءات إرشادية طال انتظارها للسفن التجارية التي تنقل الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وجاء في الوثيقة أن “الطرفين يلتزمان بعدم شن أي هجمات على السفن التجارية أو السفن المدنية الأخرى ومنشآت الموانئ المشاركة في هذه المبادرة”.

ويشرف على الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف الصادرات الأوكرانية من البحر الأسود، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم مسؤولين عسكريين أتراك وروس وأوكرانيين ومسؤولين من الأمم المتحدة.

ووفقا للإجراءات المتفق عليها، سيقدم مركز التنسيق المشترك معلومات عن خطة حركة السفن عبر الممر الإنساني البحري والتي سيتم إبلاغها لروسيا وأوكرانيا والجيش التركي لمنع وقوع الحوادث.

وقالت الوثيقة “لن تقترب أي سفينة عسكرية أو طائرات أو طائرات مسيرة من مسافة عشرة أميال بحرية من سفينة تجارية تعبر الممر الإنساني البحري”.