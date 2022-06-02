الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لضرب القوات الروسية.. أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ "هيمارس"

2 - يونيو - 2022
صواريخ هيمارس

صواريخ هيمارس

A A A
طباعة المقال

تواصل الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا لمواجهة الغزو الررويب، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة صواريخ متطورة إلى أوكرانيا. يتكون السلاح الجديد من نظام صواريخ الإطلاق المتعدد “هيمارس” Himars والوحدات المتنقلة MLRS، اللذين يمكنهما إطلاق عدة صواريخ دقيقة التوجيه في وقت واحد.

وبحسب ما نشرته “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، والتي أشارت إلى أن كلا من أوكرانيا وروسيا تقوم بالفعل بتشغيل MLRS، لكن الجديد هو أن صواريخ “هيمارس”، وهي اختصار لنظام صاروخي مدفعي عالي الحركة، تتميز بمدى ودقة متفوقين.

إصدار حديث أخف وزنًا

يعد النظام الصاروخي المدفعي “هيمارس إم 142” عالي الحركة إصدارًا حديثًا وأخف وزنًا وأكثر رشاقة مثبتًا على عجلات الوحدات المتنقلة MLRS M270، التي تم تطويرها في السبعينيات للقوات الأميركية والقوات المتحالفة.

وصرح مسؤول أميركي أن مدى صواريخ “هيمارس”، التي ستوفرها واشنطن لأوكرانيا، سيصل إلى مدى يبلغ نحو 80 كيلومترًا.

تحمل وحدات “هيمارس” جرابًا واحدًا مُحمَّلًا مسبقًا من ستة صواريخ موجهة عيار 227 ملم، فيما تحمل وحدات M270 جرابين) أو جرابًا كبيرًا محملًا بصاروخ تكتيكي لنظام الصواريخ التكتيكية ATACMS، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ولكن لن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بنظام ATACMS.

يمكن أن يقوم طاقم من عدد قليل من الأفراد بتبديل جراب الصواريخ في منظومة “هيمارس” بسهولة خلال دقائق دون الحاجة لمساعدة المركبات الأخرى، ولكن تحتاج أطقم التشغيل إلى بعض التدريب.

“عامل تغيير”

سوف تمنح منظومة “هيمارس” القوات الأوكرانية القدرة على الضرب على عمق أبعد خلف الخطوط الروسية، وعلى مسافات محمية بشكل أفضل من أسلحة روسيا بعيدة المدى.

يتم توجيه صواريخ “هيمارس” بنظام تحديد المواقع العالمي GPS لمدى يقارب ضعف مدى مدافع الهاوتزر M777 التي زودتها الولايات المتحدة القوات الأوكرانية مؤخرًا، وهو ما يعني أنه سيمكن نشر منظومة صواريخ “هيمارس” على بعد 80 كم تقريبًا، أي أنها بشكل عام ستكون خارج نطاق المدفعية الروسية، بينما تعرض البطاريات الروسية للخطر. كما يمكن أن يهدد مستودعات الإمداد الروسية، وسط اعتقاد غربي بأن القوات الروسية تعاني من مشاكل لوجستية.

وقال بعض المحللين إن صواريخ هيمارس يمكن أن تكون “عامل تغيير” في الحرب في وقت يبدو أن القوات الأوكرانية تكافح تحت نيران المدفعية الروسية، في حين يقول فريق آخر إن التأثير “لصواريخ هيمارس لن يقلب الطاولة فجأة”.

    المزيد من أخبار العالم

    ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
    الأمم المتحدة وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
    البيت الأبيض
    البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل