الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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لضمان استمرار دعمها.. وفد أمريكي رفيع يزور كييف

منذ 16 دقيقة
كييف - رويترز

كييف - رويترز

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اجتمع وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا.

وضم الوفد آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأمريكيين البارزين إلى أوكرانيا.

وقال الوفد في بيان إن “الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية”.

وأضاف “سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الاوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع”.

ولم يشر بيان الوفد بشكل محدد إلى عمليات نقل أسلحة.

من ناحية أخرى نُقل عن سميث قوله لإذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي المدعومة من الولايات المتحدة أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لتسليم المزيد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

    المصدر :
  • رويترز

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