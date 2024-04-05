لضمان سلامة موظفي الإغاثة.. كاميرون يدعو إسرائيل إلى إجراء إصلاحات

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء إصلاحات لضمان سلامة موظفي الإغاثة.

وقال كاميرون اليوم الجمعة إن إسرائيل يلزمها إجراء إصلاح كبير لضمان سلامة موظفي الإغاثة بعد مقتل سبعة عاملين هذا الأسبوع منهم ثلاثة بريطانيين.

وأضاف كاميرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس “من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح كبير لآلية الاشتباك في إسرائيل لضمان سلامة موظفي الإغاثة”.

ومساء الاثنين، 1 نيسان/أبريل الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

والثلاثاء، أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح”.