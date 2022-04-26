لعدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي.. مصر تقرر سحب منتجات "إندومي" من الأسواق

قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، اليوم الثلاثاء، منح الشركة المنتجة لمنتج الشعير سريع التحضير “إندومي” 48 ساعة لسحب منتجاتها من الأسواق.

وقامت الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنة المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

وقررت الهيئة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًا من الأسواق.

كما أعلنت إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك، وإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

واستجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وأكّدت الهيئة، على أنّ هذا الإجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

يُشار إلى أنّ منتجات “إندومي” في مصر خلال الأونة الأخيرة تسببت في العديد من حالات الوفاة بين الأطفال عقب تناول هذه الوجبة سريعة التحضير، ما تسبب في جدل واسع حول ماهية مكوناتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.