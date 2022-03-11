لـ “جرّها الى الحرب”.. روسيا تقصف بيلاروسيا من الأجواء الأوكرانية

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها السادس عشر، اعتبر نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين اليوم الجمعة، أن روسيا تحاول بكل السبل جر بيلاروسيا إلى الحرب.

وأضاف ينين في مقابلة تلفزيونية: “نعلم أيضاً أن حكومة بيلاروسيا تفعل كل ما في وسعها لتفادي الانضمام للحرب”.

وتستخدم موسكو أراضي جارتها كنقطة انطلاق للقوات الروسية والصواريخ والطائرات خلال الحرب لكن القوات البيلاروسية لم تشارك في الحرب بشكل مباشر.

وفي الإطار، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة أن طائرات روسية أطلقت النار على قرية في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من المجال الجوي الأوكراني في محاولة لجر مينسك إلى الحرب.

واعتبرت أن “هذا استفزاز والهدف هو إقحام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا في الحرب مع أوكرانيا”.

في المقابل، عقد اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء متلفز في موسكو مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وخلال اللقاء أفاد بوتين بأن “هناك تحوّلات إيجابية أكيدة” في المفوضات المتقطعة بين أوكرانيا وروسيا. ووعد بوتين نظيره البيلاروسي بأن يبقيه “على اطّلاع” بمستجدات عملية التفاوض.