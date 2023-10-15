لفتح جبهة حرب ثانية.. إسرائيل تتّهم إيران بمحاولة نشر أسلحة في سوريا

اتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران اليوم الأحد، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سوريا أو عبرها، في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجومها في قطاع غزة.

وردًا على منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يطرح مثل هذا السيناريو، قال رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية جوشوا زاركا: “إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك”.

يأتي ذلك في وقت حذرت إيران أمس السبت، في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع “إكس”، من أن إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفور، “فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى”.

جاء منشور البعثة الإيرانية بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أنّ طهران حذرت إسرائيل في رسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستضطر إلى الرد إذا شنت تل أبيب هجومًا بريًا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وورد في المنشور: “إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود”.

وردًا على طلب للتعقيب على تقرير أكسيوس، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة “جميع اجتماعات (وينسلاند) كانت لمناقشة الجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن وتأمين (دخول) المساعدات الإنسانية والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع إلى المنطقة الأوسع نطاقًا، وهذا يشمل اجتماعاته في الآونة الأخيرة في لبنان”.

فيما امتنعت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة عن التعقيب على تقرير أكسيوس أو على منشور البعثة الإيرانية على موقع إكس.