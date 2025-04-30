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لقاء إيراني أوروبي مرتقب في روما وسط تحركات دبلوماسية مكثفة

منذ 10 ساعات
علما إيران والاتحاد الأوروبي

علما إيران والاتحاد الأوروبي

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قال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن مديرين سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع إيران يوم الجمعة في روما، في تأكيد لتقرير حصري نشرته رويترز.

وتتطلع إيران إلى البناء على زخم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة التي استؤنفت في عُمان يوم السبت وبعد محادثات مع روسيا والصين الأسبوع الماضي.

وتشير التحركات التي اتخذتها إيران للتواصل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)، إلى أن طهران تبقي خياراتها مفتوحة، لكنها تريد أيضا تقييم موقف الأوروبيين بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية المحتملة قبل أكتوبر تشرين الأول، عندما ينتهي العمل بقرار التصديق على اتفاق 2015.

    المصدر :
  • رويترز

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