لقاء بين حماس وفتح في القاهرة.. ما الذي تم بحثه؟

التقى وفد فتح برئاسة حسين الشيخ وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس.

وناقش الوفدان “الموقف الوطني وترتيبات ما بعد الحرب في غزة”.

من جهتها، كشفت مصادر لـ”العربية” أن وفدي فتح وحماس ناقشا بالقاهرة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

كما أضافت المصادر أن الوفدين “اتفقا على استمرار اللقاءات والعمل لترتيب البيت الفلسطيني”.

حوار وطني فلسطيني شامل

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تستضيف القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حواراً وطنياً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل القطاع.

فيما أكدت مصادر فلسطينية بوقت سابق لـ”العربية.نت” أن “المؤتمر سيجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، من ضمنها حماس، بالإضافة لحركة فتح”.

وأضافت المصادر أن “القاهرة بدأت الترتيب والتحضير لهذا المؤتمر لتحديد مستقبل قطاع غزة، وإنهاء الانقسام وترتيبات اليوم التالي في غزة، وبحث القضايا المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية”.

كما أشارت إلى أن “المشاركين سيناقشون أيضاً ترتيب الأوضاع داخل الفصائل، وعلى رأسها حماس، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تأهيل السلطة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، والتوصل لصيغة توافق بين الفصائل تسمح بعمل جماعي يساعد على معالجة الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل القطاع”.

يذكر أنه مع صمود وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمدة 13 يوماً، تحول التركيز حالياً إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

ونصت تلك المرحلة من خطة ترامب التي كشف عنها الشهر الماضي، على نزع سلاح حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر قوة دولية تدعم أفراد الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعهم للفحص والتدقيق الأمني.