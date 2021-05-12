الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين لافروف وبلينكن بـ20 أيار في ريكيافيك

12 - مايو - 2021
لافروف وبلينكن

لافروف وبلينكن

A A A
طباعة المقال

أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله قضايا دولية عدة واتفقا على عقد لقاء بينهما بالعاصمة الأسلندية ريكيافيك في 20 أيار.

وجاء في بيان صحفي عن الخارجية أن الوزيرين “تبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية واستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني والنظر في المهام المطروحة في مجال الاستقرار الاستراتيجي”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين تناولا أيضا “التعامل بين البلدين ضمن مجلس القطب الشمالي”، بما في ذلك في ضوء انتقال رئاسة هذا الكيان إلى روسيا الاتحادية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس ستستضيفه مدينة ريكيافيك في الـ20 من أيار”.

كما “اتفق لافروف وبلينكن على إجراء لقاء منفرد على هامش هذا الاجتماع لمناقشة الجوانب المحورية للعلاقات الثنائية والأجندة الدولية”.

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا جدول الاتصالات القادمة بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مقترح واشنطن تنظيم قمة روسية أميركية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير شامانوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رداً على تدفق الأسلحة.. روسيا تهدد بضرب مطار كييف ومقر الحكومة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: وضع أوكرانيا سيكون صعباً إذا خسرنا معركة دونباس
أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا
أوكرانيا تتهم تركيا بشراء قمح مسروق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سفينة "اينرجين" في كاريش
إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!