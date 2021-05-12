لقاء بين لافروف وبلينكن بـ20 أيار في ريكيافيك

أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله قضايا دولية عدة واتفقا على عقد لقاء بينهما بالعاصمة الأسلندية ريكيافيك في 20 أيار.

وجاء في بيان صحفي عن الخارجية أن الوزيرين “تبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية واستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني والنظر في المهام المطروحة في مجال الاستقرار الاستراتيجي”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين تناولا أيضا “التعامل بين البلدين ضمن مجلس القطب الشمالي”، بما في ذلك في ضوء انتقال رئاسة هذا الكيان إلى روسيا الاتحادية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس ستستضيفه مدينة ريكيافيك في الـ20 من أيار”.

كما “اتفق لافروف وبلينكن على إجراء لقاء منفرد على هامش هذا الاجتماع لمناقشة الجوانب المحورية للعلاقات الثنائية والأجندة الدولية”.

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا جدول الاتصالات القادمة بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مقترح واشنطن تنظيم قمة روسية أميركية.