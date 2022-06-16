لقاء بين وزير الدفاع التركي واليوناني.. بماذا تباحثا؟

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس الواقع في 15 حزيران أن وزير الدفاع خلوصي أكار اجتمع مع نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل وناقشا مواصلة الحوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد مؤخرا.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا أيضا إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لحل المشاكل بين البلدين، مشيرة إلى أن التركيز على الجوانب الإيجابية المشتركة يسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار.

وكان أردوغان قال في الشهر الماضي إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “لم يعد موجودا” بالنسبة له، متهما الزعيم اليوناني بمحاولة منع مبيعات طائرات إف -16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن أردوغان وقف جميع المحادثات الثنائية مع اليونان التي بدأت في عام 2021.

وقال ميتسوتاكيس الثلاثاء إن موقف تركيا الذي يشكك في سيادة اليونان على جزر بحر إيجة “سخيف” ويضفي صعوبة على أي محادثات بين البلدين.

وأضاف أن الزعيمين سيلتقيان حتما في مرحلة ما، ولا ينبغي لهما التوقف عن التحدث إلى بعضهما البعض.