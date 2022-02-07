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لقاء سعودي أميركي لوقف انتهاكات الحوثيين

7 - فبراير - 2022
عناصر من ميليشيا الحوثي

عناصر من ميليشيا الحوثي

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، جهود الدولتين في وقف انتهاكات جماعة “أنصار الله” بحق اليمنيين.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن “الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وكشفت وكالة “أسوشيتدبرس”، أخيرا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة “أنصار الله” وقادتها في اليمن.

وفي هذا الاطار، أفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع، موضحة أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.

ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على “طمأنة” الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة “أنصار الله” على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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