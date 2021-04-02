لقاء قمة مرتقب بين بايدن ورئيس الوزراء الياباني في هذا التاريخ

أعلنت الحكومة اليابانية أنّ رئيسها يوشيهيدا سوغا سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 16 نيسان الجاري، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مهامه.

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت في بادئ الأمر إنّ القمّة ستُعقد الأسبوع المقبل، لكنّ المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال للصحافيين إنّه تقرّر عقدها في 16 نيسان لكي يتسنّى للجانبين التحضير لها كما ينبغي.

وأوضح المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ زيارة سوغا إلى واشنطن تندرج في إطار “تعزيز التحالف الياباني-الأميركي” والتعاون من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ “حرّة ومفتوحة”، مشيراً إلى أنّها ستوفّر الفرصة لمناقشة التحدّيات المرتبطة بفيروس كورونا والتغيّر المناخي بالإضافة إلى ملفّي الصين وكوريا الشمالية.