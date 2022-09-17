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لقاء مرتقب بين أردوغان ولابيد خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

منذ 8 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (السبت 17-9-2022) إنه سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويمثل الاجتماع محطة أخرى للبلدين اللذين يعملان على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة.

وتبادلت الدولتان طرد السفراء في 2018 ودخلا كثيرا في مشاحنات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي الشهر الماضي أعلنت تركيا وإسرائيل إعادة سفيري البلدين.

وفي مارس آذار، سافر الرئيس الإسرائيلي، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير، إلى تركيا بناء على دعوة من أردوغان، وهي أبرز زيارة إسرائيلية منذ 2008. وبعد شهرين زار وزير الخارجية التركي إسرائيل وقالت الدولتان إنهما ترغبان في توسعة علاقاتهما الاقتصادية.

وقال مكتب لابيد إنه سيلتقي أيضا مع رئيس الوزراء اليوناني خلال وجوده في نيويورك.

    المصدر :
  • رويترز

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