لقاء مرتقب بين بايدن وشولتس.. والحرب الأوكرانية على سلم الأولويات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيركزان خلال مباحثاتهما (الجمعة 3-3-2023) في واشنطن على الحرب في أوكرانيا، لكنهما قد يتطرقان أيضا إلى المخاوف من احتمال تقديم الصين مساعدات فتاكة لروسيا.

وأضاف المسؤول أن من المقرر أن يلتقي الزعيمان لمدة ساعة تشمل لقاء فرديا مهما.

وأردف المسؤول قائلا “كان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو إتاحة فرصة للزعيمين ليتمكنا من التنسيق بشأن أوكرانيا على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تر دليلا على تقديم الصين مساعدات فتاكة لروسيا حتى الآن، لكنها تتابع الموقف عن كثب.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، الخميس إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا غدا الجمعة.

وقال كيربي إن المساعدات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ستكون من الموضوعات المطروحة للنقاش بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عندما يلتقي الزعيمان في البيت الأبيض.