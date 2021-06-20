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لقاح “سوبيرانا 02” ضد كورونا يظهر فعالية بنسبة 62٪

20 - يونيو - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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نتائج مبشرة أظهرها لقاح “سوبيرانا 02” المضاد لفيروس كورونا الذي تعمل كوبا على انتاجه، ليضاف إلى قائمة 5 لقاحات مرشحة للاستخدام ضد كوفيد-19.

وقالت مجموعة شركات التكنولوجيا البيولوجية الكوبية BioCubaFarma، إن لقاح “سوبيرانا 02” الذي صممه معهد “فينلي” أظهر فعالية ضد كوفيد بنسبة 62٪.

وأضافت المجموعة، في تغريدة على “تويتر”: “بجرعتين فقط من سوبيرانا 02، حصلنا على فعالية بنسبة 62٪”.

من جانبه قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن اللقاح المصمم في بلاده ضد فيروس كورونا المستجد، يعطي بجرعتين فعالية تتجاوز 50٪ من المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة الفعالة ضد مرض كوفيد-19.

وأضاف الرئيس الكوبي: “تم تحديد هذه النتيجة من قبل لجنة مستقلة من معهد فينلي. ويفي التصميم العلمي المذكور، بكافة المتطلبات المحددة للقاحات، لكن فقط مؤسسة الرقابة الصحية الكوبية CECMED، تملك الحق بالتصريح في استخدامه في الحالات الطارئة”.

حتى الوقت الراهن، تمكن المختصون في كوبا، من تصميم 5 لقاحات مرشحة للاستخدام ضد كوفيد-19، وهي: Soberana 01 و Soberana 02، و Soberana Plus، وكذلك Abdala و Mambisa. وفي مرحلة الإنتاج التجاري هناك حاليا لقاح Soberana 02، وAbdala.

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