استمع لاذاعتنا

لقاح “موديرنا” يثير زوبعة في أسواق الذهب والمال

16 - نوفمبر - 2020
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 4:46 مساءً
أسواق الأسهم تنتعش على وقع الانتخابات الأمريكية

أسواق المال والذهب

A A A
طباعة المقال

بعد وقت قصير من إعلان شركة “موديرنا” اليوم الاثنين، في بيان لها، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة”، قفزت أسعار النفط 3 بالمئة، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر “داو جونز” الأميركي فوق مستويات 30 ألف نقطة.

واكد بيان شركة أن لقاح كورونا “حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات”، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”موديرنا” ستيفان بانسيل: “أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد 19، بما في ذلك المرض الشديد”.

وكانت “موديرنا” الأربعاء استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

    المزيد من أخبار العالم

    الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة
    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    الكاظمي: نسعى لتذليل كل الظروف وإجراء الانتخابات
    عناصر من الجيش الأثيوبي- أرشيفية
    الجيش الأثيوبي يتقدم نحو عاصمة إقليم‎ تيغراي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء يلامس عتبة جديدة… بانتظار “الحكومة المستحيلة”
    تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
    كورونا
    تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”
    كائنات فضائية-تعبيرية
    هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية