"لقد أعذر من أنذر".. مناشير إسرائيلية فوق قطاع غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2025 4:35 مساءً
صبي فلسطيني يحمل لوحًا خشبيًا وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز

فيما لايزال سكان قطاع غزة يحاولون الخروج من مرحلة الحرب القاتلة التي استمرت سنتين، وبعد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل بعد وساطة عالمية، لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة، على الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي أمس العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

فقد أفادت العربية، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أسقط مناشير على دوار بني سهيلا بخان يونس، طالب فيها السكان بالابتعاد عن الخط الأصفر.

كذلك نبّه الجيش من الاقتراب من أي موقع تتواجد فيه قوات إسرائيلية، وكتب: “لقد أعذر من أنذر”.

كما أعلن ضمن المنشورات، أن كل من يتجاوز الخط الأصفر سيعرض نفسه للخطر.

وأوضحت العربية أن غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما تستمر عملية البحث عن رفات الرهائن تحت الركام.

ويقصد بالخط الأصفر وفق ما نص عليه الاتفاق، بيت حانون في شمال غزة، مروراً ببيت لاهيا، ومدينة غزة، والبريج، ودير البلح، فضلاً عن خان يونس جنوباً، وخزاعة، وينتهي عند رفح التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.

أتت هذه التطورات بينما شهد القطاع لليوم الثاني على التوالي قصفاً إسرائيلياً، خصوصاً في حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما أشارت مصادر طبية محلية إلى وقوع قتيلين برصاص الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، أنه “أطلق النار على مسلحين اجتازوا الخط الأصفر في الشجاعية”.

في المقابل، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نافية علمها بوقوع اشتباكات في رفح.

بالتزامن، روى أحد شهود العيان أن “مقاومين من حماس قاموا باستهداف مجموعة تابعة لياسر أبو شباب (المعادي لحماس) في جنوب شرق رفح، لكنهم تفاجأوا بوجود دبابات للجيش الإسرائيلي”، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وأضاف قائلاً حينها “يبدو أن اشتباكاً وقع، لا أعرف بالضبط، الطيران نفذ غارتين من الجو بالمكان”.

إلا أن الجيش الإسرائيلي عاد وأعلن لاحقاً العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي شهدها القطاع الفلسطيني.

مناشير إسرائيلية

مناشير إسرائيلية

    المصدر :
  • العربية

